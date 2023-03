Drugskartel dropt vermoedelijke kidnappers met excuusbriefje bij politie

KIJK. Man tilt plots vrouw op en probeert haar overboord te gooien op ferry

Even paniek aan boord van een ferry in Indonesië: een man probeerde er schijnbaar vanuit het niets zijn vrouw in het water te gooien. Gelukkig kon zij zich nog vastklampen aan de reling en waren andere passagiers alert genoeg om haar weer op het dek te hijsen.