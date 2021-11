Drugshond blijkt ‘geheim wapen’ van agenten die zelf coke naar Antwerpen smokkelen

Iphone zelf herstellen? Dat kan binnenkort met originele onderdelen

Apple kondigt vandaag ‘Self Service’-reparaties aan. Daarmee krijgen klanten die hun eigen reparaties willen doen, de mogelijkheid om originele Apple onderdelen aan te kopen. Opvallend, aangezien het bedrijf berucht is om zijn toestellen zo onherstelbaar mogelijk te maken. In de VS kan je de service vanaf volgend jaar raadplegen. In de loop van 2022 komen daar meer landen bij.

16:23