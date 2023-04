Drugsdealer die per ongeluk meisje (9) in haar huis doodschoot minstens 42 jaar de cel in: “Onze levens zijn één grote leegte geworden”

De Britse drugsdealer die tijdens een wilde achtervolging per ongeluk een 9-jarig meisje in haar huis doodschoot, is veroordeeld tot levenslang. In de praktijk zal Thomas Cashman (34) minstens 42 jaar achter de tralies zitten. “Onze levens zijn één grote leegte geworden”, getuigde de moeder van Olivia Pratt-Korbel in de rechtszaal.

Het onvoorstelbare drama speelde zich op 22 augustus af in Liverpool. Het meisje maakte zich die avond klaar om te gaan slapen, maar plots hoorde haar moeder Cheryl kabaal op straat. Toen ze de deur opende om te kijken wat er aan de hand was, stormde Joseph Nee haar huis binnen. De drugsdealer werd op dat moment achternagezeten door zijn rivaal Cashman.

De kogel die die laatste afvuurde, vloog recht door de deur. Via de pols van Cheryl raakte het projectiel Olivia, die achter haar moeder stond. Nog geen anderhalf uur later werd het meisje doodverklaard in het ziekenhuis.

Volledig scherm Cheryl, de moeder van Olivia Pratt-Korbel, leest een verklaring voor aan de media. © REUTERS

Vals alibi

Cashman ontkende tijdens het proces dat hij de dader was. Hij beweerde dat hij op het moment van de feiten ergens anders was en had zelfs een getuige om zijn verhaal te bevestigen. “Ik ben een papa, geen moordenaar”, klonk het.

De jury oordeelde na negentien dagen echter dat het alibi van Cashman vals was. De verklaring van een vrouw, die even een avontuurtje met hem had, speelde daarbij een cruciale rol. “Hij kwam na de schietpartij naar mijn huis en trok andere kleren aan. Ik hoorde hem zeggen dat hij afgerekend had met Joseph”, vertelde zij.

“Circus”

Het werd ook duidelijk dat Cashman met voorbedachten rade handelde. Zo lag hij met twee wapens op de uitkijk aan het huis waar Nee een voetbalmatch aan het bekijken was. Die laatste raakte bij de achtervolging ook gewond.

Cashman was zelf niet aanwezig in de rechtszaal om de strafmaat te aanhoren. Hij vond het niet kunnen dat enkele leden van het Openbaar Ministerie na zijn veroordeling ‘We Are The Champions’ gezongen zouden hebben. Aan zo’n “circus” wilde hij naar eigen zeggen niet langer deelnemen.

Teddybeer gemaakt van pyjama

Volledig scherm © REUTERS

Cheryl Korbel had eerder in tranen een pakkend eerbetoon aan haar dochter gegeven. Ze hield de hele tijd een teddybeer vast die gemaakt was van de resten van de pyjama die Olivia in het ziekenhuis droeg. “Cashman hoorde onze schreeuwen, die door merg en been gingen. En toch is hij blijven schieten in de richting van zijn vijand. Dat bewijst dat het hem allemaal niets kan schelen. Als ik nu dicht bij mijn dochter wil zijn, moet ik naar het kerkhof rijden. Door hem zijn onze levens één grote leegte geworden. Het is zo rustig zonder haar, ik kan die stilte niet verdragen.”

“Eeuwig negen jaar”

De vader van Olivia liet een verklaring voorlezen. “Er bestaan geen woorden om de pijn te omschrijven die ik nu voel”, klonk het. “Er zijn momenten waarop ik er een einde aan wil maken, zodat ik opnieuw bij mijn dochter kan zijn”, stelde John.

Volledig scherm John Pratt, de vader van Olivia. © AP

Er was ook een persoonlijke boodschap voor Cashman. “Jij hebt haar toekomst weggerukt. Ik zal haar nooit naar het altaar kunnen begeleiden of zien uitgroeien tot de prachtige vrouw die ze ongetwijfeld geworden zou zijn. Door jou zal ze voor eeuwig negen jaar zijn.”

Cheryl maakte tot slot nog bekend dat haar grootmoeder vorige nacht op 92-jarige leeftijd overleden is. “Vorige week werd de lafaard schuldig bevonden. Ze heeft gelukkig lang genoeg doorgezet om dat nog mee te maken.”