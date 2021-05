Drugsbendes opgerold bij razzia's in Sicilië

Vrouw bevalt van 29 weken oude baby in het vliegtuig: “Medisch personeel gebruikte smartwatch om hartslag te meten”

10:30 Een Amerikaanse vrouw die pas 29 weken zwanger was, is aan boord van een vliegtuig op weg naar Hawaï bevallen. Tot groot geluk van moeder en kind bleek er verplegend personeel aan boord van de vlucht, dat toevallig ook nog eens veel ervaring had met premature baby’s.