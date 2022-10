Drugs kopen? Scan gewoon de QR-code op straat

Zo open en bloot zijn ze het zelfs in Amsterdam niet gewoon. Voor de tweede keer in korte tijd verkopen drugsdealers er hun koopwaar via stickers met QR-codes op.

Het is een praktijk die is blijven hangen sinds de pandemie: wie op café of restaurant wil weten wat er juist op het menu staat, scant nu een QR-code. Soms verloopt ook de bestelling nog steeds via zo’n code. Waarom ook niet - het is handig en simpel.

Die gebruiksvriendelijkheid moet ook drugsdealers in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam op ideeën hebben gebracht. Daar doken deze week veelkleurige stickers op die de klant naar een whatsappgroep leiden. Geïnteresseerden kunnen daar de designerdrug 3-CMC bestellen, schrijft de Nederlandse krant de Volkskrant.

Het is niet de eerste keer dat de stickers opduiken in de binnenstad. Volgens stadskrant Het Parool hingen er vorige maand een tiental stickers op de Amsterdamse Wallen. Daar leidden ze naar een Telegram-kanaal om xtc, lsd, 2C-B, cocaïne of paddo’s te kopen. Afrekenen gebeurde er in bitcoin.

Dat laatste maakt het voor politie en overheid in Amsterdam vooralsnog onduidelijk of de stickers echt zijn of louter het werk van oplichters. Ook burgemeester Femke Halsema stelde zich die vraag vorige maand in de gemeenteraad. Zeker is dat echter niet: het politieonderzoek werd voorlopig gestaakt omdat er onvoldoende personeel is bij de politie, schrijft de Volkskrant.

België

Vooralsnog zijn zulke stickers nog niet in ons land opgedoken. “Maar echt verwonderlijk vind ik het niet”, zegt criminoloog Charlotte Colman (UGent). “Het sluit aan bij andere manieren waarop we nu al zien dat klanten online drugs kunnen kopen, bijvoorbeeld via Instagram of TikTok. Een ander fenomeen dat ook al in België opdook, is dat van het centrale nummer dat klanten kunnen bellen om drugs te bestellen. Dat wordt een callcenter genoemd. Vaak leidt dat naar een Nederlands nummer en komt een drugskoerier uiteindelijk bij je thuis de drugs leveren.” Ook op het darkweb zijn zulke manieren om anoniem drugs te kopen al langer in zwang.

Vooral opvallend is de schaamteloosheid van drugsdealers en het pure gemak voor zij die drugs willen kopen. “Dat noemen we weleens de uberisation van drugs (naar de taxi-app Uber, nvdr.)”, zegt Colman. “Het hele idee daarvan is dat drugs bestellen even simpel is als thuis een pita laten leveren.”

Zelf voerde Colman al onderzoek naar drugsverkoop op het darknet. “We wilden weten hoeveel mensen daar gebruik van maken in België”, zegt ze. “Daaruit bleek dat wie online drugs koopt dat voordien ook al online deed. Het is dus niet dat de onlinehandel de klassieke drugsdealer op straat volledig vervangt. Al moeten we daarbij wel een zaak in het achterhoofd houden: steeds vaker zien we dat drugs ook op sociale media als TikTok en Instagram verhandeld worden. Dan moeten we ons de vraag stellen: komt er daardoor een steeds jonger publiek mee in aanraking?”