Drugs, de wolf terugbrengen en zelfs de formele afschaffing van de slavernij: hierover mogen de Amerikanen dinsdag ook stemmen

De slavernij is in Nebraska al sinds 1875 formeel afgeschaft, maar daar blijkt ondertussen al 145 jaar een uitzondering op te bestaan: slavernij en ‘onvrijwillige lijfeigenschap’ is in theorie nog toegestaan als straf voor een misdrijf in de staat. Nebraska is trouwens maar een van de in totaal twaalf staten die die uitzondering nog toestaan. Uiteraard wordt die straf in de praktijk al lang niet meer uitgesproken, maar in theorie kan het dus wel.