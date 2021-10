‘Drop your knife en doe wat met je life’-campagne: 70 wapens ingeleverd bij politie in Zeeland

Nieuw-Zeelandse politie reageert geweldig op aandoenlij­ke noodoproep van jongetje (4) over zijn speelgoed

21 oktober De politie van Nieuw-Zeeland is in actie gekomen na een uiterst schattige noodoproep. Een agent bezocht het huis van een vierjarig jongetje om te checken of zijn speelgoed inderdaad zo cool was als hij had beweerd.