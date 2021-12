Droombestemming Bali telde slechts 45 internationale toeristen dit jaar

Turkse munt lira op nieuw dieptere­cord in aanloop naar beslissing centrale bank

De Turkse munt, die al een paar weken in vrije val is, heeft woensdag een diepterecord bereikt van 14,7 lira per dollar. Het nieuwe dieptepunt komt er aan de vooravond van een beslissing van de centrale bank over de rentevoeten.

15 december