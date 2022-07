Droogste juli in 100 jaar in Engeland

De maand is nog niet ten einde, maar tot nu toe is het de droogste juli in Engeland sinds 1911. En de tweede droogste sinds de metingen begonnen in 1836, zeggen weerkundigen. Voor het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel is het de droogste juli sinds 1984.

In Engeland is van 1 tot 26 juli maar 15,8 liter neerslag per vierkante meter gevallen, meldt de meteorologische dienst Met Office. Dat zou maar een kwart (24%) zijn van de normale te verwachten neerslag in deze maand. Cijfers tonen ook aan dat de periode van november 2021 tot juni 2022 de droogste acht maanden waren sinds 1976, toen het land kampte met ernstige droogte. In die acht maanden viel er 421 liter regen per vierkante meter over heel Engeland. Dat is minder dan driekwart (74%) van het gemiddelde gemeten tussen 1991 en 2020 (568 liter per vierkante meter).

De metingen kunnen nog lichtelijk stijgen in de laatste dagen van de maand, maar weerkundigen verwachten geen aanzienlijke regenval meer in Zuid- en Oost-Engeland. Er is dus niet veel kans op een grote verbetering.

Volledig scherm Links: hoeveelheid neerslag vergeleken met het gemiddelde tussen november 1975 en juni 1976 Rechts: hoeveelheid neerslag vergeleken met het gemiddelde tussen november 2021 en juni 2022 © Met Office

Verenigd Koninkrijk

De Koninklijke Meteorologische Vereniging meent dat droogte nu “heel waarschijnlijk” is voor het grootste deel van Zuid-Engeland en Wales. Voor het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel is de situatie minder ernstig. Het is echter nog steeds de droogste juli sinds 1984 en nummer acht in de rangschikking sinds het begin van de metingen in 1836.

Schotland komt dicht bij de gemiddelde regenval in het noorden en het westen van het land, maar heeft meer droogte ondervonden in het zuiden en het oosten. Het land komt dit jaar aan 71 procent van de gemiddelde regenval voor de maand juli. Wales komt maar aan 39 procent en Noord-Ierland aan 43 procent.

Droog én heet

Juli is niet alleen droog geweest in het Verenigd Koninkrijk, het was er ook enorm warm deze maand. In het midden van juli heeft het land, zoals heel wat andere landen in Europa, een hittegolf meegemaakt. Tussen 18 en 19 juli ging het kwik zelfs boven de 40 graden. Dat was de eerste keer sinds de metingen begonnen zijn en dus een hitterecord voor het land.

Niet alleen Engeland kamt met extreme droogte en hitte. Ook in het zuiden van Europa is het enorm warm en enorm droog. “In juli en augustus valt er meestal geen regendruppel in die regio”, zegt weerman Frank Duboccage.

LEES OOK. Satellietbeelden tonen zware gevolgen van bosbranden in en rond Europa