Dronken Duitser richt voor 100.000 euro schade aan met gestolen tractor

Kortrijk Vlaamse taxichauf­feur ontsnapt maar nipt aan laffe aanval in Roubaix: “Klant trommelde via gsm zijn vriendjes op”

31 januari Een op het eerste gezicht onschuldige taxirit is voor chauffeur Michiel Vantomme uit Kortrijk uitgedraaid op een kleine nachtmerrie. Op z’n bestemming in het Noord-Franse Roubaix werd de Kortrijkzaan aangevallen door zijn klant. Een dief, zo bleek. Enkele opgetrommelde kameraden probeerden Vantomme uit zijn taxi te sleuren. “Maar gelukkig reageerde ik razendsnel en kon ik me uit de voeten maken”, zegt Michiel.