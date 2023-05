Dronken bestuurder wisselt van plek met hond om onder arrestatie uit te komen

KIJK. Toeristen filmen hoe ze gered worden van gekapseisd luxejacht in Egypte

Op 25 april is een luxejacht voor de kust van de Egyptische badplaats Hurghada gezonken. Tijdens een bootvaart op de Rode Zee kapseisde de ‘Carlton Queen’. De 26 gasten en 9 bemanningsleden aan boord van het jacht konden met de steun van een ander schip in de buurt allemaal gered worden. Het jacht zou al bij het vertrek enkele graden overgeheld zijn, een probleem dat tijdens de bootvaart enkel erger werd. De exacte oorzaak van het kapseizen is nog steeds niet bekend. Drie weken later loopt het onderzoek namelijk nog steeds. Opvallend: het schip werd in 2002 gebouwd, maar kreeg vorig jaar nog een stevige opknapbeurt.