Dronken bestuurder veroorzaakt grote brand in Griekenland

Meisje (6) overleden nadat moeder per ongeluk over haar heen vaart terwijl ze aan het zwemmen was

Een moeder heeft vrijdag per ongeluk haar dochter gedood toen ze met een boot over het 6-jarige meisje heen vaarde in een meer in Arizona. Het incident wordt nog steeds onderzocht, maar de lokale politie gaat ervan uit dat hier sprake is van een “tragisch ongeval”.