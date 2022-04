Dronkaard slaat met gewond jongetje (2) op de vlucht na verkeersongeluk in Zeeland

Bij een verkeersongeluk in de Nederlandse provincie Zeeland, net over de grens met België, is een 2-jarig jongetje gewond geraakt. De bestuurder van een over de kop geslagen auto sloeg na het ongeluk op de vlucht en nam het kind dat bij hem in de auto zat mee naar een woning, iets verderop. De politie heeft de man aangehouden.

De man sloeg gistermiddag met zijn auto over de kop op de Graaf Jansdijk in de Nederlandse stad Axel. Toegesnelde agenten hoorden van getuigen dat er een man en een kind in de auto zouden hebben gezeten.

De verdachte bleek uiteindelijk in een woning iets verderop te zitten. Bij het zien van de politie ging hij er via de achterdeur vandoor en ging na een paar honderd meter een sloot in. Hij verdween daarbij uit het zicht van de agenten.

Verscholen in riet

Na een korte zoektocht, waarbij de agenten gebruik konden maken van een motorboot van een omstander, bleek de man zich te hebben verscholen in het riet. Hij werd uit het water gehaald en moest een alcohol- en drugstest afleggen, die waren allebei positief.

Terwijl de verdachte ervandoor ging, bleek in de woning het kind, dat volgens de politie vermoedelijk ook in de auto zat, in de zetel te zitten. Het jongetje was gewond en moest nagekeken worden door ambulancepersoneel.

Slecht aanspreekbaar

Op het politiebureau is bloed bij de man afgenomen. Volgens de politie was de man dusdanig onder invloed dat hij slecht aanspreekbaar was. Hij is uiteindelijk vrijgelaten en wordt op een later moment verhoord.

Voor het jongetje is een zorgmelding opgemaakt. De politie maakte niet bekend of de verdachte de vader is van het kind. Het is ook niet duidelijk van wie de woning is waar de bestuurder zich na het ongeluk schuilhield.

