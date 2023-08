Drones gaan stranden van New York scannen op haaien na vermoedelijke aanval

Aan de kustlijn van New York worden voortaan drones ingezet om de omgeving te controleren op de aanwezigheid van haaien. De beslissing komt er nadat een 65-jarige vrouw gewond raakte na een vermoedelijke haaienaanval, de eerste in 70 jaar in New York.

Plaatsvervangend commissaris van de brandweer van New York (FDNY) Joseph Pfeiffer kondigde aan dat de drones over Rockaway Beach in Queens, Coney Island in Brooklyn en Orchard Beach in de Bronx zullen vliegen. “We werken samen met de NYPD om dit een veilige plek om te zwemmen te maken. En we gebruiken technologie om levens te beschermen”, klonk het.

“Elke ochtend voordat de stranden opengaan, vliegen we met drones en laten we onze brandweer- en politieboten het water scannen”, zei Pfeiffer verder. “Als we in die tijd een haai zien, nemen we de beslissing om het strand te sluiten.”

Op dinsdag was er een waarneming van een haai op Rockaway Beach, maar het strand was toen al gesloten voor zwemmers nadat er maandag een 65-jarige vrouw gewond raakte, vermoedelijk na een haaienaanval. Indien bevestigd zou het om de eerste aanval door een haai in New York gaan sinds 1953.