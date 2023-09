Drones controleren Noord-Franse kust

Fin­tech-ondernemer (38) wisselde honderden miljoenen van drugsbaron Flor Bressers en kompanen om in bitcoin

Een Italiaanse fintech-ondernemer uit London heeft volgens het Belgische gerecht mogelijk honderden miljoenen cash drugsgeld omgezet in bitcoins. ‘Schaduwbankier’ Caio Marchesani (38) zit momenteel in de cel in Groot-Brittanië. Ons land heeft om zijn uitlevering gevraagd. Om het drugsgeld om te zetten naar bitcoin gebruikten ze cryptoplatform Binance.