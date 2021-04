Droneaanval op Iraanse tanker voor Syrische kust

UPDATE Israël valt doelen in Gaza aan na raketaan­val­len, tweede nacht op rij rellen in Jeruzalem

8:12 De Israëlische krijgsmacht heeft deze ochtend doelen in Gaza aangevallen ter vergelding van een aantal raketaanvallen die vrijdagavond laat plaatsvonden. Er zijn tot dusver geen berichten van doden of gewonden. Er zouden vanuit de Gazastrook sinds laat in de avond zeker 15 raketten op Israël zijn afgeschoten. In het door Israële bezette Oost-Jeruzalem was het vrijdagavond voor de tweede avond op rij onrustig.