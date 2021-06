Drone van Houthi-rebellen stort neer op school in Saoedi-Arabië

De diplomatieke inspanningen werden recent verder opgedreven om een “oplossing te proberen vinden” voor het conflict in Jemen, dat in 2014 uitbrak na de inname van hoofdstad Sanaa door de Houthi's. Tienduizenden mensen kwamen bij het conflict om het leven en miljoenen anderen raakten ontheemd. Meer dan twee derde van de 30 miljoen inwoners van Jemen, is afhankelijk van internationale hulp. De situatie in Jemen is volgens de VN de ergste humanitaire crisis ter wereld.