Driekwart van de stemmen geteld: huidig president Erdogan claimt overwinning in Turkse presidentsverkiezingen

Volgens persbureau Anadolu staat Erdogan na het tellen van ruim 99 procent van de stemmen op 52,09 procent, tegen 47,91 procent voor zijn tegenstrever Kemal Kilicdaroglu.

Media gelieerd aan de oppositie meldden in eerste instantie dat Kilicdaroglu van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP) nipt voorstaat. Later werd dat omgebogen in een lichte voorsprong voor Erdogan. Een woordvoerder van diens AK-partij zei dat uit de resultaten blijkt dat Erdogan forse steun heeft.

In de eerste ronde wist Erdogan met 49,5 procent net geen absolute meerderheid te halen, waardoor een tweede ronde nodig was. De 69-jarige Erdogan is inmiddels twintig jaar aan de macht, eerst als premier en sinds 2014 als president.

Erdogan ging als favoriet de tweede ronde in. Hij kreeg twee weken geleden in de eerste ronde van de verkiezingen de meeste stemmen, maar haalde de vereiste absolute meerderheid niet. Kilicdaroglu eindigde ongeveer 4,5 procentpunt achter Erdogan.

© AFP

De 69-jarige Recep Tayyip Erdogan van de islamitische AK-partij is inmiddels twintig jaar aan de macht, eerst als premier en sinds 2014 als president. De seculier georiënteerde Kemal Kilicdaroglu (74) van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP) werd eerder door zes oppositiepartijen als gezamenlijke kandidaat naar voren geschoven, in de hoop Erdogan te kunnen verslaan.

Kilicdaroglu heeft zijn medeburgers vandaag opgeroepen om te gaan stemmen “om zich te ontdoen van een autoritair regime” nadat hij zelf zijn stem uitbracht in de hoofdstad Ankara. Erdogan ging stemmen in Istanboel, in het gezelschap van zijn echtgenote Emine. Hij verwacht dat de stemming “snel beklonken zal zijn”.

Kieswaarnemers aangevallen

Er werden verschillende meldingen gemaakt over aanvallen tegen kieswaarnemers in Istanboel en het zuidoosten van het land. Zo zei Ali Seker, partijgenoot van Kilicdaroglu, dat hij en verkiezingsfunctionarissen van de oppositie door een groep werden aangevallen toen ze hun beklag hadden gedaan over onregelmatigheden. Het incident deed zich voor in een dorp in de provincie Sanliurfa, in het zuidoosten van Turkije.

Voordien maakte ook CHP-fractieleider Özgur Özel op Twitter bekend dat kieswaarnemers waren geslagen en dat hun telefoons kapot gemaakt werden. Hij bekritiseerde dat er niet genoeg veiligheidstroepen ter plaatse waren en riep daarom te autoriteiten op om de veiligheid van de stembusgang te verzekeren.

Ook in Istanboel werden volgens mediaberichten verschillende verkiezingsfunctionarissen aangevallen. Zo berichtte Halk TV dat kieswaarnemers van de oppositie waren aangevallen in de districten Gaziosmanpasa en Ümraniye en schreef onlinemedium Senika.org dat in een school in het district Bagcilar geen advocaten werden toegelaten tot de stemlokalen, waardoor een klein gevecht uitbrak. De berichten konden niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Kilicdaroglu riep zijn aanhangers eerder zondag nog op om de stembureaus te beschermen, want “deze verkiezingen vinden plaats onder erg moeilijke omstandigheden”.

Vrij maar niet eerlijk

Ongeveer 61 miljoen mensen zijn opgeroepen om te stemmen. Turkse burgers in België hebben al gestemd. De verkiezingen worden algemeen beschouwd als vrij, maar niet eerlijk. Internationale kieswaarnemers hekelden na de eerste ronde twee weken geleden de overmatige aanwezigheid van de regering in de media en het gebrek aan transparantie bij de verkiezingen. De kiesautoriteit YSK geldt bovendien als gepolitiseerd.

Zondag is het ook de verjaardag van de antiregeringsprotesten in Gezi in 2013.

Een koppel brengt hun stem uit in een verkiezingsstation in Ankara. © ANP / EPA