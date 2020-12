Driekwart stemmers in referendum Forum voor Democratie wil Baudet opnieuw als leider

Meer dan 37.000 leden of 80 procent van hen spraken hun stem uit, meer dan 28.000 onder hen stemden voor Baudet. Bijna 9.000 anderen wilden hem niet meer aan het hoofd van hun partij.

Baudet ging in twee weken tijd van partijoprichter naar partijparia, maar nu is hij dus terug in het centrum van de macht bij Forum voor Democratie. De leden stemden bij het interne referendum in met de vraag of Baudet “partijleider mag blijven”. Zo beslecht Baudet de interne oorlog alsnog in zijn voordeel, na twee turbulente weken waarin zijn partij uiteenviel in brokstukken. De weg ligt nu niettemin vrij voor hem om een nieuw partijbestuur aan te dragen en aan een kandidatenlijst van getrouwen te gaan werken voor de Nederlandse parlementsverkiezingen in maart.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Toch is Baudet evenzeer winnaar als verliezer. Sinds er oproer ontstond dat hij onvoldoende optrad tegen fascistische en antisemitische berichten in Whatsapp-groepen van de jongerenafdeling, raakte Baudet meer en meer beschadigd. Zo haalden partijprominenten hard naar hem uit: Baudet zou tijdens een avondje teambuilding antisemitisme hebben gerelativeerd. “Bijna iedereen die ik ken is antisemiet.” Ook zou hij corona een ‘complot’ hebben genoemd.

Het luidde een leegloop van het partijkader in, van senatoren tot kandidaat-Kamerleden. De fractie in de Senaat scheurde in tweeën, tal van provinciale Statenleden scheidden zich af, net als de Europese fractie.

Alles of niets

Baudet maakte daarop van het referendum een alles-of-niets-spel. Pas als een meerderheid van de leden hem zou hebben weggestemd, zou hij een vertrek ‘overwegen’. “Dat zou mij ontslaan van de verplichting het land te redden”, aldus Baudet.

Toch zijn er twijfels over het mandaat dat Baudet nu kan claimen van zijn achterban. Zo bleek dat hackers pogingen hadden gedaan het onlinesysteem van het referendum binnen te dringen. Hoe succesvol zij waren, is onduidelijk. Bovendien claimden voormalig FvD-leden ook te kunnen hebben stemmen, terwijl de partij meende dat dit niet mogelijk zou zijn.

De zorgen zijn sowieso niet weg. Baudets critici kondigden deze week al aan een rechtszaak te starten, als hij de overwinning zou halen. Zij spreken van een ‘onrechtmatig’ referendum, omdat Baudet pas vorige week nog werd geschrapt als lid en uit het bestuur werd gezet.

“We staan open voor gesprekken met twijfelaars”

Baudet is blij met de “overweldigende uitslag” van het referendum over zijn positie. Hij wil graag door met zijn partij en richt zich op de verkiezingen. “We nemen afscheid van hen die zich niet in mijn lijn kunnen vinden, maar we blijven openstaan voor verzoenende gesprekken met twijfelaars”, zegt Baudet in een statement.

Baudet dankt “alle leden en alle mensen die me de afgelopen tijd hebben gesteund. Wat een eer om in deze tijd te leven en te strijden.”