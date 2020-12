Driejarig meisje vermoedelijk verkracht op migrantenkamp Lesbos

De Griekse justitie is een onderzoek gestart naar de vermoedelijke verkrachting van een driejarig meisje. Het slachtoffertje is een Afghaanse vluchteling, die in het tijdelijke Kara Tepe-kamp verblijft op het Griekse eiland Lesbos, zo meldt het Griekse Ministerie van Migratie.