Drieduizend jaar oud amulet van kever gevonden tijdens schoolreis in Israël

Waanzinni­ge ontdekking in de diepte: is dit het langste dier ter wereld?

In een onderwaterkloof voor de kust van Australië vond een waanzinnige ontdekking plaats op ongeveer 600 meter diepte. Het gaat om een lang gelatineachtig wezen dat in een reusachtige spiraal hangt. “Het was als een touw aan de horizon. Je kon het niet missen”, zegt Nerida Wilson van het West-Australisch Museum aan de Britse krant 'The Guardian’.

16:25