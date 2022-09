Drie zwaargewonden nadat bestuurder groep voetgangers van weg maait in Toulouse

Vrouw (27) komt om bij canyoning in Duitsland

Een avontuurlijke trip in de Starzlach-kloof in het uiterste zuiden van Duitsland is dit weekend uitgedraaid op een drama. Een groep sportievelingen die erop uit was getrokken om aan canyoning te doen, werd verrast door hevige regen en snel stijgend water. Een jonge vrouw (27) werd meegesleurd en overleefde het niet. Twee anderen raakten gewond.

4 september