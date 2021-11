Drie zwaargewonden bij mesaanval op ICE-trein in Duitsland

De politie kreeg rond 9.20 uur een oproep over het incident. De trein staat in Seubersdorf in der Oberpfalz, in de deelstaat Beieren, liet een woordvoerder van de politie weten. Volgens de regionale zender Bayerischen Rundfunk (BR24) is een verdachte opgepakt. Er is geen gevaar meer, aldus de politie van Oberpfalz. De politie is wel nog in groten getale aanwezig.