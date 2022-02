Drie zelfmoordaanslagen van IS in Libanon verijdeld

Belg vreest dat Poetin heel Oekraïne wil innemen: “Hij doet dat altijd in stappen, kijk maar naar Georgië”

De Russische president Vladimir Poetin heeft de onafhankelijkheid erkend van twee gebieden in Oost-Oekraïne, Luhansk en Donetsk. Poetin stuurde al meteen Russische troepen naar het gebied, wat de voorbode zou kunnen zijn van een bredere invasie. Tom Murrath, een Vlaamse ondernemer in Oekraïne, vreest het ergste: “Ze moeten iets doen, anders worden we opgegeten en geïntegreerd door de Sovjets. Dat is geen grap.”

22 februari