Drie watersporters verdronken ter hoogte van Boulogne-sur-Mer

Protest voor Sanda Dia breidt uit naar Nederland (waar zelfs Black Lives Matter- en klimaatac­ti­vis­ten mee betogen)

Het protest tegen het Reuzegom-arrest deint uit naar Nederland. Morgen wordt er betoogd bij de Belgische ambassade in Den Haag, door organisaties die ook strijden tegen Zwarte Piet. Ook in België gaat het protest verder. “We plannen misschien iets groots”, zegt Eliza Plesea, organisator in Brussel.