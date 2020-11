Drie verdachten opgepakt voor grote diamantroof uit schattenmuseum in Dresden, maar “weinig hoop op terugvinden van buit”

Opmerkelij­ke cijfers in Italiaanse Bergamo: groepsimmu­ni­teit of meer angst?

16 november De coronacijfers in Italië laten een opmerkelijk patroon zien. Dat geldt zeker voor Lombardije dat in de eerste golf zo hard werd getroffen. Terwijl het aantal nieuwe bevestigde besmettingen pijlsnel omhoogschiet in Milaan, lijkt Bergamo dit keer gespaard te blijven. En dat kan wijzen op lokale groepsimmuniteit en wekt hoop. Het is ook mogelijk dat mensen door de zware eerste golf angstiger en dus ook voorzichtiger geworden zijn.