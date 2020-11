Drie verdachten opgepakt voor grote diamantroof uit schattenmuseum in Dresden, enorme politiemacht op de been

Bij de inbraak in het museum in Dresden werden eind november vorig jaar kunstschatten met een onschatbare waarde gestolen.

Honderden diamanten

De dieven gingen aan de haal met een tiental stukken met in totaal honderden diamanten, waaronder een zwaard waarvan het handvat versierd is met negen grote en 770 kleine diamanten. Ook een diamant van 49 karaat, die ter versiering aangebracht is op een schouderbedekking, werd ontvreemd. De buit had volgens sommige schattingen een waarde van honderden miljoenen euro’s.

Grote operatie

De Duitse politie onderzoekt dinsdagmorgen achttien verschillende plaatsen in de Duitse hoofdstad. Er wordt onder meer in woningen, garages en voertuigen op zoek gegaan naar bewijsmateriaal en de gestolen kunstschatten. Meer dan 1.600 agenten worden ingezet bij de operatie. Wegens de massale inzet van de politie is er in Berlijn, en vooral in het stadsdeel Berlin-Neukölln, verkeershinder.