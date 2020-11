Drie tieners aangeklaagd voor betrokkenheid onthoofding Samuel Paty

Deze informatie komt van een bron bij justitie. De aanklager zegt dat de twee mannen in contact zijn geweest met de 18-jarige dader die de 47-jarige leraar geschiedenis heeft vermoord. Het meisje heeft op haar beurt naar verluidt in contact gestaan met die twee aangeklaagde mannen. De drie tieners worden momenteel vastgehouden, in afwachting van de zaak.

Tien mensen aangeklaagd

In totaal zijn nu tien mensen aangeklaagd voor betrokkenheid bij de onthoofding. Hieronder vallen ook de twee kinderen die de leraar aan de dader hebben aangewezen. Volgens de Franse krant Le Parisien zouden zij van de dader geld hebben gekregen voor hun hulp.



De dader was volgens justitie in het bezit van een mes en een airsoft-pistool. Nadat hij de keel van Paty had doorgesneden, zette hij een foto van het lichaam op Twitter. Deze foto werd later verwijderd

Spotprent

Paty had in een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed getoond. Dat zou het motief zijn geweest van de 18-jarige Tsjetsjeense moslimextremist Abdoellakh Aboejedovitsj Anzorov om de docent te doden. Hij werd door de politie doodgeschoten na zijn terreurdaad. De dader verwierf in maart een verblijfsvergunning voor 10 jaar.



Na de moord verzamelden duizenden mensen zich op het Parijse Place de la République om de leraar te gedenken. Velen hadden borden of plakkaten meegenomen met teksten als ‘ik ben leraar’. Dit verwijst naar de borden met ‘ik ben Charlie’, die demonstranten droegen na de terroristische aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo begin 2015 in Parijs. Daarbij werden twaalf mensen door jihadisten vermoord.