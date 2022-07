Drie Syrische soldaten omgekomen bij Israëlische raketaanvallen

Syrië verbreekt diplomatie­ke banden met Oekraïne

Syrië verbreekt de diplomatieke banden met Oekraïne. De regering in Kiev had de banden met Syrië vorige maand al verbroken, omdat het land de zelfuitgeroepen republieken Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne als onafhankelijk had erkend.

20 juli