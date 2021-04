Drie studenten in Nigeria geëxecuteerd door ontvoerders

Honderden ontvoerde schoolmeis­jes vrijgela­ten in Nigeria

2 maart De honderden schoolmeisjes die in de nacht van donderdag op vrijdag waren ontvoerd uit een internaat in Jangebe, in het noordwesten van Nigeria, zijn weer vrij. Dat heeft Bello Matawalle, de gouverneur van de staat Zamfara, waar Jangebe in ligt, aangekondigd.