Drie sterfgevallen in Frankrijk in verband gebracht met telefoonstoring: “Ernstig en onaanvaardbaar”

Vreemd wezen gespot langs weg in India

2 juni Een vreemde waarneming in India. Dit bizarre figuur wordt langs de weg in India gespot. Het wandelt rustig op een brug midden in de nacht. Opvallend is dat het niks bij zich draagt. Vanop afstand lijkt het ook dat het geen haar heeft. Motorrijders vertragen wanneer ze de figuur van dichtbij benaderen. Eens ze het hebben gezien rijden ze snel weg. De man of vrouw stopt af en toe voor de flitsende lichten. Daarna slentert het verder. Het blijft onduidelijk wat of wie het was.