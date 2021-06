Drie sterfgevallen in Frankrijk in verband gebracht met telefoonpanne bij Orange: “Ernstig en onaanvaardbaar”

De storing wordt in verband gebracht met drie sterfgevallen. Het gaat onder meer om een persoon met hartklachten in het gebied Morbihan. Het lukte daar niet een ambulance te bellen. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin benadrukt dat niet zeker is dat het leven van die patiënt wel gered had kunnen worden zonder de storing.

Er vonden nog zeker twee andere incidenten plaats waarbij mensen met cardiovasculaire aandoeningen de callcenters van de politie, brandweer en ambulancediensten in het land moeilijk konden verwittigen.

“Ik kan niet zeggen of de tijd voor aankomst van de hulp bijzonder lang was en of dit te wijten was aan de moeilijke bereikbaarheid van de nummers, maar het feit is dat mensen verschillende keren hebben geprobeerd en niet meteen een telefonist aan de lijn kregen”, aldus Darmanin, die de storing “ernstig en onaanvaardbaar” noemt.

Onderhoudsprobleem

Orange heeft excuses aangeboden en zegt dat het probleem sinds middernacht is opgelost. Een ingewijde zegt dat inmiddels duidelijk is dat de storing niet het gevolg was van een hackaanval. Volgens minister van Volksgezondheid Olivier Véran was de storing te wijten aan een onderhoudsprobleem.

Ook operatoren Bouygues Telecom en Altice hebben storingen gemeld.