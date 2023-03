Drie skiërs komen om het leven bij lawine in Canada

“Ze dreven 3.000 mensen in een tunnel en metselden die dicht”: Bachmoet lijkt voorbe­stemd voor gruwel

Tot driehonderd doden per dag vallen er in de strijd om Bachmoet. De wreedste veldslag van de oorlog en misschien wel van de eeuw. Het lijkt alsof de stad is voorbestemd voor gruwel. Want ook in de Tweede Wereldoorlog zijn er daar vreselijke dingen gebeurd. Zo vreselijk dat ze werden vermeld op de processen tegen nazileiders in het Duitse Neurenberg. Wij schetsen het portret van Bachmoet en leggen meteen ook uit waarom u die naam niet vindt op Google Maps.