Drie schipbreukelingen na 33 dagen gered van onbewoond eiland

Populaire app Clubhouse in China geblok­keerd na ongecensu­reer­de discussies

9 februari Het snelgroeiende Amerikaanse sociale medium Clubhouse is in China geblokkeerd nadat er afgelopen weekend diverse discussies op de app werden gevoerd over onderwerpen die in het land taboe zijn. Dat meldt persbureau Bloomberg. Zo werden er bijvoorbeeld gesprekken gevoerd over Taiwan en over de vervolging van de Oeigoerse moslimminderheid in de provincie Xinjiang, onderwerpen die normaliter niet door de Chinese staatscensuur heen komen.