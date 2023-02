Drie Russische generaals ontslagen voor aankoop slechte legeruniformen: soldaten lijden kou aan front

De beslissing werd een maand geleden al genomen, tijdens een vergadering op het ministerie van Defensie in Moskou, maar raakte nu pas bekend. Op de meeting waren onder meer minister van Defensie Sergej Sjojgoe aanwezig en de baas van de Generale Staf en opperbevelhebber van de invasie, Valeri Gerasimov.

Een van de punten op de agenda was de kwaliteit van de militaire uniformen die momenteel geleverd worden aan het Russische leger, en aan de soldaten in Oekraïne in het bijzonder. De legerleiding stelde vragen bij de kwaliteit ervan. Ze waren niet alleen slecht gemaakt, ze bleken ook niet te beschermen tegen de kou. Daarover waren verscheidene klachten binnengelopen van soldaten.

Ontslag

Sjojgoe en Gerasimov waren zo misnoegd dat het resulteerde in het ontslag van drie generaals. Er werd meteen ook besloten dat de uitrusting voortaan aangekocht zou worden bij een ander bedrijf: Gardarika Design Bureau. Maar ook dat veroorzaakte controverse op sociale media in Rusland.

De nieuwe uniformen zijn immers erg duur (ze kosten meer dan drie keer zo veel als die van de concurrentie) en de eigenaar van het bedrijf blijkt een twijfelachtig figuur.

De 22-jarige Artyom Stepanenko is de zoon van een hooggeplaatst functionaris: het plaatsvervangend hoofd van de Federal Property Management Agency en oud-gouverneur van de regio Yaroslavl, Dmitry Stepanenko. Hij heeft twee derden van Gardarika in handen, dat in maart vorig jaar pas werd opgericht, maar heeft geen enkele ervaring in de kledingindustrie. Zijn enige twee wapenfeiten zijn dat hij twee dure wagens in de prak reed - een Tesla en een Mercedes - en dat hij de tweede keer vluchtmisdrijf pleegde.

Volledig scherm Artyom Stepanenko (rechts) en zijn vader Dmitry. © RV

Na de kritiek op sociale media over de hoge prijzen van de uniformen, verwijderde Gardarika ze van haar website. Even later werd de volledige website van het bedrijf offline gehaald.

Ook Sjojgoe werd niet gespaard. “Zijn ministerie keurde de corrupte deal goed”, klonk het onder meer op een Telegramkanaal dat gelinkt is aan de Wagnergroep. “Het is gewoon een manier om geld te laten verdwijnen in de zakken van goed geconnecteerde mensen.”