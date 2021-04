Drie reizigers van proefvakantie Rhodos negatief getest

Nederlands ziekenhuis deelt longscan van man die AstraZene­ca weigerde en corona kreeg: “Wanhoop stond in zijn ogen”

17 april Een ziekenhuis in de Nederlandse stad Sittard heeft vandaag de longfoto gedeeld van een patiënt die met corona opgenomen werd. Door “alle commotie in de media” had hij afgezien van het AstraZeneca-vaccin. “We willen hiermee een krachtig signaal geven tegen een halfslachtig zwalkbeleid”, klinkt het in een mededeling.