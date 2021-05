Drie raketten afgevuurd op "Amerikaanse" basis in Irak

Twee coronapa­tiën­ten overleden na stroomuit­val in ziekenhuis Maastricht: nabestaan­de wil onafhanke­lijk onderzoek

2 mei Twee coronapatiënten die werden behandeld in het ziekenhuis MUMC in Maastricht zijn overleden nadat hun zuurstoftoediening in de nacht van donderdag op vrijdag was stilgevallen als gevolg van een stroomstoring. Dat bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis na berichtgeving door De Telegraaf. In een persconferentie laat het ziekenhuis weten zowel de technische problemen als het menselijke handelen grondig te willen onderzoeken.