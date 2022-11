Drie prostituees dood aangetroffen in Rome, onderzoek naar mogelijke “seriemoordenaar”

TV “In elk van ons schuilt dat duistere kantje”: experts verklaren het wereldsuc­ces van true crime

‘The Jeffrey Dahmer Story’, de reeks over de seriemoordenaar die op gruwelijke wijze zeventien mannen om het leven bracht, is de tweede best bekeken Engelstalige serie ooit op Netflix. True crime overstelpt vandaag de streamingdiensten, podcastkanalen en boekenwinkels. Waarom kruipen we zo graag in het hoofd van een bloeddorstige moordenaar? En waarom doen vooral vrouwen dat? Maakt het ons pervers? Vijf experts verklaren onze onstuimige fascinatie. “Het is bijna alsof we ons voorbereiden."

6 november