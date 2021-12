Drie pluimveebedrijven in Nederlands Limburg geruimd vanwege vogelgriep

Poperinge/Alveringem Tweede Franse uitbraak vogelgriep zorgt voor extra maatrege­len in Poperinge en Alveringem

In een pluimveebedrijf in het Franse Winnezeele is anderhalve week na een uitbraak in Warhem een tweede uitbraak van vogelgriep vastgesteld. Het betekent dat er ook in delen van Alveringem maar vooral in Poperingse deelgemeenten extra maatregelen genomen moeten worden.

6 december