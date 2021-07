Drie personen gearresteerd na homofobe aanval op 24-jarige Spaanse verpleger

Zoon Peter R. de Vries: “Onze ergste nachtmer­rie is werkelijk­heid geworden”, Poolse man (35) en Rotterdam­mer (21) vast voor aanslag

11:58 Misdaadjournalist Peter R. de Vries (64) is dinsdagavond rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De Vries zou aan het hoofd geraakt zijn en is zwaargewond afgevoerd. Volgens burgemeester Femke Halsema van Amsterdam vecht de Vries vecht voor zijn leven. “Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden”, reageert zijn zoon Royce op Twitter. Er werden drie verdachten aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. Een van hen, een 18-jarige uit Amsterdam, is woensdag vrijgelaten. Een 35-jarige Pool uit Maurik (provincie Gelderland) en een 21-jarige man uit Rotterdam blijven aangehouden.