Drie passagiers zwaargewond en twee in kritieke toestand na ongeval met bierfiets

Paus wil naar Moskou voor vredesge­sprek met Poetin

Paus Franciscus heeft gevraagd om een onderhoud met Vladimir Poetin in Moskou. De Paus wil met de Russische president praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Maar hij heeft geen reactie gekregen, zegt hij in een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera.

10:54