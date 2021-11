Drie ongevaccineerde familieleden sterven binnen week aan Covid-19: “Ze dachten veilig te zijn in afgelegen Frans dorpje”

Gouden 11 Niet te stoppen: deze zomeraan­win­sten scoren goed in de Gouden 11

Na vijftien speeldagen in de Jupiler Pro League staat Union nog steeds autoritair op kop. Ook KV Mechelen is goed aan het seizoen begonnen. De troepen van Wouter Vrancken staan knap vierde in de klassering. Onder meer spits Hugo Cuypers gooit hoge ogen. Hij scoorde al vijf keer en gaf ook al zes assists. Welke zomeraanwinsten waren eveneens een schot in de roos en scoorden al veel punten in de Gouden 11? Een overzicht.

23 november