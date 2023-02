Drie onbekende spinnensoorten ontdekt in Australië

Het trauma van de oorlog laat diepe sporen na bij Olena Zelenska: “Ik ben in behande­ling”

Olena Zelenska, de 45-jarige first lady van Oekraïne, spreekt in een interview met het Duitse weekblad ‘Die Zeit’ over haar functioneren als presidentsvrouw in tijden van oorlog en haar rol als moeder. Het trauma van de oorlog laat diepe sporen na.