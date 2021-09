Drie miljoen Myanmarezen hebben humanitaire hulp nodig

Volgens de VN zijn sinds de omwenteling op 1 februari al meer dan 220.000 mensen uit hun huizen verdreven. Velen leefden in hachelijke omstandigheden in zelfgebouwde onderkomens in afgelegen gebieden of in de jungle, waar ze zelfs geen toegang hadden tot basisvoorzieningen. In sommige regio's is er een tekort aan voedsel. "Het is echter moeilijk om de mensen te bereiken. Bureaucratische hindernissen belemmerden ook de hulpverleners", zo klinkt het bij OCHA. Vooral gezinnen in grote steden zoals Yangon en Mandalay en mensen in conflictgebieden in het zuidoosten en westen van het land worden getroffen.