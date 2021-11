Drie migranten vermist na poging om Kanaal over te steken

Tientallen migranten, onder wie kinderen, aangekomen in Verenigd Koninkrijk na oversteek Kanaal

Tientallen mensen, onder wie kinderen, zijn er donderdag in geslaagd om het Kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. De kinderen werden in dekens gehuld aan land geholpen in Dover. Voor de kust van Kent moesten de hulpdiensten reddingsacties opzetten, nadat een groep kleine bootjes was opgedoken in het drukbevaren gebied.

11 november