Drie mensen opgehangen vanwege bomaanslag in Irak waarbij ruim 300 mensen omkwamen

TERUGLEZEN OEKRAÏNE. Oekraïense troepen doorbreken met mijnen verstevig­de Russische verdedi­gings­li­nie in Robotyne - Zelensky belooft “productie­ve september­maand”

Een Russisch onderzoeksteam heeft het lichaam van Wagnerbaas Prigozjin geïdentificeerd. De identiteiten van de slachtoffers zouden overeenkomen met de passagierslijst, waarvan al eerder bekend was dat Prigozjin erop stond. Vanochtend vroeg heeft het afweergeschut bij Kiev een Russische luchtaanval afgeslagen. Ook in andere delen van het land klonk het luchtalarm. Gisteren lieten Oekraïense troepen weten dat ze geloven door de moeilijkste Russische linie in het zuiden te zijn gebroken. Dat stelt een Oekraïense commandant die daar vecht. “Ik weet zeker dat het vanaf hier sneller zal gaan”, klinkt het. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.