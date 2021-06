Drie medewerkers Artsen zonder Grenzen gedood in Ethiopië

#extreem­weer: overstro­min­gen en monsterha­gel in Duitsland en Frankrijk

24 juni Delen van Frankrijk en Duitsland hebben woensdagavond zware onweders over zich heen gekregen. Hoewel de hevige buien vaak maar enkele minuten duurden, was hun impact duidelijk merkbaar. Straten en huizen stonden in een mum van tijd onder water of alles werd bedekt onder een wit tapijt van hagel.