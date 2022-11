Drie mannen veroordeeld tot levenslang voor moord op 298 inzittenden van vlucht MH17, vierde verdachte vrijgesproken

De rechtbank in Schiphol heeft verdachte Oleg Poelatov (56) vrijgesproken van het neerhalen van het vliegtuig van MH17. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat hij een bijdrage heeft geleverd aan de inzet van de Buk-raket. De andere drie verdachten beschouwt de rechtbank als medeplegers en zijn veroordeeld tot levenslange celstraffen.

De Russische rebellenleider Igor Girkin (51), zijn Russische rechterhand Sergej Doebinski (60) en de Oekraïense garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko (50) zijn schuldig aan de crash van vlucht MH17 en de moord op de 298 inzittenden, oordeelt de Nederlandse rechtbank. Poelatov, de derde Rus, is vrijgesproken en was de enige die zich door advocaten liet vertegenwoordigen bij het proces in Schiphol.

Girkin, Doebinski en Chartsjenko worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden van meer dan 16 miljoen euro.

“Overvloed aan bewijs”

De rechtbank ziet “een overvloed aan bewijs” voor de conclusie dat MH17 op 17 juli 2014 met een Buk-raket is neergehaald vanaf een landbouwveld in Oost-Oekraïne. Dat zei rechtbankvoorzitter Hendrik Steenhuis in het begin van de zitting om alvast wat “spanning” weg te nemen. Het landbouwveld zou in 2014 onder controle hebben gestaan van pro-Russische separatisten.

De zittingszaal is afgeladen met onder anderen nabestaanden, advocaten en journalisten.

De rechtbank noemde als bewijs onder meer foto’s van een rookspoor, satellietgegevens van het weiland met klaarblijkelijke brandsporen, zendmastgegevens en de verklaringen van een anoniem gebleven getuige. Volgens de rechtbank is het ook “ondenkbaar” dat deze hoeveelheid bewijsmateriaal “gefabriceerd” zou zijn. In de wrakstukken van het vliegtuig en in de lichamen van de inzittenden zijn ook vlindervormige fragmenten gevonden die in Buk-raketten zitten.

Volgens de rechtbank is niet vastgesteld hoe de bemanning van de Buk-TELAR precies heeft gehandeld en wie opdracht gaf tot het afvuren van de raket, en waarom. Wel is duidelijk dat het niet in een opwelling kan zijn gebeurd. Het heeft er volgens de rechtbank “alle schijn van” dat is gedacht dat er werd geschoten op een militair vliegtuig in plaats van op een vliegtuig met burgers.

“Onuitwisbare indruk”

De afgelopen 2,5 jaar hebben bijna zeventig zittingen in de zaak plaatsgevonden. De voorzitter van de rechtbank zei dat de rechtszaak “een onuitwisbare indruk” heeft gemaakt. “Tegelijkertijd is het een gewone strafzaak volgens Nederlandse regels.”

De rechtbankvoorzitter zei dat de rebellen geen deel uitmaakten van de Russische strijdkrachten. Daardoor kunnen ze geen aanspraak maken op immuniteit onder het oorlogsrecht, aldus de voorzitter.

Oekraïne vindt het een belangrijk signaal dat een Nederlandse rechtbank oordeelt dat een raket van Russische makelij vlucht MH17 neerhaalde. Het is een teken aan de wereld, inclusief Rusland, dat elke oorlogsmisdaad van de Russen wordt vastgelegd, onderzocht en beoordeeld, concluderen de Oekraïners.

MH17 stortte op 17 juli 2014 neer in Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen waren bijna 200 Nederlanders. Van de inzittenden waren er ook vier met de Belgische nationaliteit.

