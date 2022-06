Drie maanden nadat Russen zich terugtrekken, worden er nog altijd lichamen teruggevonden in Boetsja: “Daders zijn geen mensen, maar dieren”

“Alles wijst erop dat deze man vermoord is door Russische soldaten. We hebben al meer lichamen teruggevonden in deze regio.” Vyacheslav Tsyliuryk, het hoofd van de lokale politie-eenheid staat bij het lichaam van een onbekende man in Zahaltsy, een dorpje in de regio Boetsja. Het is inmiddels het zoveelste lichaam dat Tsyliuryk en zijn eenheid gevonden hebben.