Drie kinderen overleven auto-ongeluk in Australische outback, maar zitten twee dagen gevangen in wrak samen met dode ouders

In de Australische outback, een droog en heet gebied, hebben drie jonge kinderen meer dan twee dagen vastgezeten in een autowrak. In de auto bevonden zich ook de dode lichamen van hun ouders die het verkeersongeluk niet hadden overleefd.

De kinderen werden door vrienden van de familie gevonden in een omgekeerde Land Rover, verborgen langs een afgelegen weg. De dochter van vijf was erin geslaagd de veiligheidsgordel van haar eenjarige broertje los te maken en hem te bevrijden. Samen met hun tweejarige broertje moesten de drie kinderen 55 uur lang in een hitte van 30 graden wachten op hulp.

Volgens familieleden waren de kinderen ernstig uitgedroogd en zaten ze nog in het voertuig toen de hulpdiensten arriveerde. De oudste jongen zat nog steeds vast in zijn stoel, meer dan twee dagen na het ongeluk. Ze werden naar het kinderziekenhuis van Perth gevlogen en bevinden zich nu in een stabiele toestand.

Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe het verkeersongeval, waarbij Jake Day (28) en Cindy Braddock (25) om het leven kwamen, kon plaatsvinden. Politie, familieleden en vrienden hebben het beschreven als zowel een kersttragedie als een wonderbaarlijk verhaal van overleven.

Kerstochtend

De neef van Day, Michael Read, vertelde verslaggevers dat de familie op weg was om kerstochtend door te brengen bij de grootmoeder van de kinderen in het verderop gelegen Kondinin. De familie werd als vermist opgegeven toen ze niet aankwamen op eerste kerstdag.

Bruce Browning, gemeenteraadslid van Kondinin, zei dat hij niet kon geloven dat niemand het autowrak had opgemerkt en was gestopt. “Er zijn honderden auto’s gepasseerd in die periode en het voertuig was niet zo ver van de weg, dus het is gewoon niet te geloven dat niemand is gaan helpen”.

“Wonder”

Neef Read beschreef het vijfjarige meisje als een “slim, intelligent kind die van koken en speelgoed houdt”. “Als de vijfjarige de gesp van het stoeltje van de eenjarige niet had losgemaakt, zou hij vandaag niet bij ons zijn,” zei Read.

Een ander familielid, Casey Guyer, zei dat het feit dat de kinderen het overleefden “echt een wonder” was en beschreef de steun van de lokale gemeenschap als “ongelooflijk”. Een crowdfunding pagina georganiseerd door Guyer heeft tot nu toe meer dan 55.000 dollar opgehaald om de begrafeniskosten te betalen en bij te dragen aan de medische kosten van de kinderen.